因應團購轉帳買氣旺，數位多元轉帳需求高成長，台新銀行Richart數位銀行新推出「多人收款」功能，廣受用戶好評，透過數位收帳除能上傳收據確認消費明細，還會自動結算已收款金額，可說是團購分帳新神器。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，疫情爆發以來，零接觸的數位轉帳服務使用率大幅提升，根據台新銀行統計，去年11月今年1月，台新Richart數位銀行的轉帳交易金額，平均每月成長近20％、交易筆數每月增加近15％。轉帳交易在民眾生活上有許多不同應用方式，如春節發紅包，Richart數位紅包功能發出的金額年增近40％、使用人數也增加近10％。

包國儀指出，Richart提供多元的數位金融服務，並以趣味、便利的方式呈現給用戶，為提升數位收帳的便利性，滿足民眾團購、聚餐時，常有代墊款項的需求，新推出的多人收款功能，收款方如團購「主揪」，可透過Richart APP創建收款連結。並首創上傳收據或發票對帳功能，供所有付款者確認，付款方若以Richart帳戶轉帳，系統就會於收到款項後自動銷帳，若透過電支錢包或他行帳戶付款，收款人也可手動銷帳，收多少、轉多少，透過Richart APP便可即時瀏覽、一目瞭然。

Richart數位紅包已上線第三年，使用人數和交易金額持續攀高，今年除發出的金額與使用人數成長外，使用族群更趨年輕化，其中20～30歲使用者就占56％、年成長3％。

為回應客戶期待，Richart網銀系統功能再擴充，台外幣轉帳、查帳和換匯，都能在網頁上解決。包國儀說明，為鼓勵更多民眾嘗試、使用便利的數位金融服務，2022年Richart新台幣高利活儲專案，提供新加入Richart的用戶2％優惠年利率，引發許多網路討論聲量，「汪財聯盟」開戶競賽也推出2.0版本，並延長期間至2022年3月31日止。