裕融企業通過2021年度財報，合併稅前盈餘70.2億元，稅後盈餘53.6億元，相較去年同期幾近翻倍式大幅成長85％，EPS則來到歷史新高12.96元。董事會議通過配發5.5元現金股利與1.7元股票股利，總計配發7.2元，是裕融歷年最高配股水準。

新冠肺炎疫情全球起伏，並不影響裕融獲利雙位數成長的能力，裕融於乘用車分期市場持續中古車分期第一之市場領先地位；企業金融方面，商用車分期市佔率持續維持第一，機器設備與營建機具近年需求攀升明顯，企業資融業務亦步入軌道，相關業務均較同期有近四成之成長幅度；消費金融方面，機車市場穩站龍頭地位，且在商品分期業務上展現不錯的成長力度。

裕融企業轉投資的格上租車、行冠企業以及裕電能源等公司，疫情期間透過產品結構調整與較佳的費用管控，整體營收與稅前淨利均較同期穩定成長。海外事業方面，中國大陸地區在資產品質大幅優化與營運體質顯著改善等有利因素下，營收及獲利均大幅成長。

展望後市，近期雖有俄烏戰爭等國際情勢干擾，裕融企業認為，新車供應鏈原本就有晶片、船期等因素影響，而二手車業務在這波戰事氛圍下，仍有成長機會，經營團隊規劃仍將追求雙位數成長，尤其年初薪資結構調整已提高人才招募素質提升之效果，數位化團隊戰力更是強化重點，各項體質優化政策將大幅推升經營效率，增加對整體獲利的挹注，維持裕融企業高效成長動能。