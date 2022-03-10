被南韓媒體形容是「升級版迷霧遊戲」的總統大選，終於塵埃落定，最大在野黨、國民力量總統候選人尹錫悅以些微差距險勝，是保守派勢力在前總統朴槿惠因閨蜜案下台後，時隔5年奪回政權。但在勝選的喜悅過後，尹錫悅的挑戰才剛開始，這位「鐵面御史」出身的政治素人將面臨民生經濟、外交、安保等嚴峻考驗。

在內政方面，首要挑戰就是疫情。新冠肺炎變種病毒株Omicron肆虐，南韓確診和死亡病例連創新高。就在大選投票前一天，單日新增病例突破34萬例。新政府能否採取更有效的防疫政策備受關注。

有分析指，這次疫情對南韓經濟的衝擊將超過1997年金融危機。據韓國統計局資料，2020至2021年期間，有87萬人失業，相關行業營業額減少20%至25%，營業利潤減少43%。加上人口老化和低生育率，都為南韓經濟蒙上陰影。

如何抑制房價也是新政府的一大課題。文在寅政府期間，首爾公寓樓價格幾乎翻番。據韓國國民銀行估計，一個普通家庭必須不吃不喝18.5年才能在首爾買得起公寓。房價暴漲被認為與供需失衡、政府過度干預有關。

尹錫悅競選時稱，上台後將放鬆管制房地產市場，減少政府干預中小企業，透過鼓勵企業發展提升就業率，並重新支援核能。

大陸復旦大學朝鮮韓國研究中心教授方秀玉指，打著清算文在寅旗號上台的尹錫悅會大幅調整國內政策，甚至「翻盤」。

方秀玉表示，尹錫悅在未來施政上還要克服朝小野大的局面、促使朝野黨派和解、彌合社會分裂。

在外交方面，尹錫悅曾放話說，將與美國建立更牢固的聯盟，並部署更多「薩德」系統、揚言要對北韓進行「先發制人的打擊」。外界據此推測，他的當選或許意味著南韓對外政策將有重大調整。

對此，中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生表示，「強化韓美同盟、重視安全防務，這可能是新政府對外政策大方向，但具體如何實施還有待觀察。」面對動盪的國際形勢以及複雜的地緣政治，尹錫悅需要一個適應期，才能慢慢形成自己的外交政策。

尹錫悅希望在強化韓美同盟的基礎上使韓美日聯繫變得更緊密，包括安全合作，但鑑於韓日歷史恩怨和及南韓民眾對日本的反感情緒，三國恐怕很難密切合作。

俄烏戰爭促使南韓國考慮如何壯大自己。尹錫悅主張增加軍力，如果北韓選擇攻擊南韓，南韓唯一能做的只有預防性打擊。方秀玉認為，尹錫悅的政策取向更多帶有直接刺激北韓的成分，可能會給朝鮮半島帶來更大波動。