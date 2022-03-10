合庫金於舉行2021年度第4季線上法人說明會，由金控董事長雷仲達主持，根據資料顯示，合庫金控2021年稅後淨利211.87億元，較2020年成長23.65％，每股盈餘(EPS)為1.51元，創歷史新高。

2021年合庫資產規模年成長6.93％，創歷史新高，於中華徵信所（CRIF）公布之110年台灣百大集團資產總額名列第八、淨值年成長2.02％，同步創下歷史新高水準，ROE及ROA分別為8.82％及0.49％，於金融市場大幅波動下擴大營運基磐，創造穩健亮眼獲利表現。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，去年稅後淨利為188.61億元，較2020年成長26.65％。

主要來自兩方面貢獻，因政府及公營機構放款及中小企業放款量成長，帶動利息淨收益增加及積極調整資產結構，資產品質大幅提升，致呆帳費用減少。

2021年逾期放款比率為0.22％；備抵呆帳覆蓋率為541.67％，資產品質為近40年來最佳；第一類資本比率及資本適足率（BIS）分別提升至12.93％及14.93％，符合金管會規定D-SIBs資本標準要求，持續保有健全資本水準。

在海外業務經營方面，全球化布局為合庫集團經營策略中之重點項目，合庫銀行位於美國的休士頓分行業於去年12月21日正式開業營運，成為海外第25個營運據點，未來將與西岸之洛杉磯分行、西雅圖分行、東岸之紐約分行攜手強化在地業務發展，以提升美國地區盈餘貢獻之成長量能。

另為掌握中東歐市場商機，前進捷克布拉格設立代表人辦事處亦已獲金管會核准，目前正加速推動申設進程，期儘早設立，以配合比利時台聯銀行，提供中東歐地區客戶更即時之跨境金融服務，開闢海外新藍海市場。