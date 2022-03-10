「邱淑貞接班人」李沐晴希望羅莉塔拿出證據。(蔣永佑攝)

通告藝人蘿莉塔2020年6月看到臉書好友PO文爆料「邱淑貞接班人」李沐晴「和我丈夫睡覺」，在下方留言處跟著罵「跟妳說她其它婊婊的事」，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴。台北地院10日開庭，蘿莉塔否認犯罪，供稱自己有證據且經查證；李沐晴則表示，自己已被傷害得夠深了，希望對方拿出證據。

檢方起訴指出，蘿莉塔（本名李晨菲）2020年6月26日，看到臉書好友分享上述內容，於是以私人臉書帳號「Lolita Lee」在下方留言：「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊…」經李沐晴提告，北檢認為，蘿莉塔留言內容僅涉及私德，與公益無關，內容足以毀損李沐晴名譽，2021年7月將蘿莉塔起訴。

10日開庭時，蘿莉塔承認留言是她所寫，但自己沒有誹謗李沐晴，並表示手上握有很多證據，這些內容都是她親身經歷，還說如果自己真的要誹謗她，就把證據全部貼出來就好。至於李沐晴則表示，自己為此被傷害得已經夠深，既然蘿莉塔一直說有證據，就希望對方能拿出來，她確定自己真的沒做過，沒發生的事就是沒發生。