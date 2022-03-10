在美國及其盟友採取行動阻止俄羅斯獲得晶片的幾天後，美國商務部威脅稱，如果發現中芯國際等公司向俄羅斯出售晶片，將切斷它們生產其產品所需的美國設備和軟體的供應，所有違反禁令的公司都會被列入貿易黑名單。

《美國之音》報導說，美商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)接受體採訪時表示，美國可以用阻止中國使用美國設備和軟體的方式，來「實質上關閉」其主要的晶片製造商中芯國際（SMIC），或任何通過繼續向俄羅斯供應晶片和其他先進技術來違反美國制裁的中國公司。

報導說，在入侵烏克蘭之前，俄羅斯大部分的晶片來自中國。如果有關公司繞開針對俄羅斯的新出口限制，美國將把這些公司列入貿易黑名單。美國也正在加大努力，阻止種類繁多的技術進入上個月入侵烏克蘭的俄羅斯。

中芯國際沒有立即回應媒體提出的置評請求。

白宮發言人莎琪也表示，如果中國不遵守對俄羅斯的制裁，美國有採取行動的手段。美國也看到中國在遵守已經制定的制裁，中國在聯合國安理會譴責俄羅斯入侵烏克蘭的投票中投了棄權票，而且也發表了尊重烏克蘭主權和領土完整的聲明。

商務部長雷蒙多表示，中國是出於自身利益而遵守這些制裁的。這樣做並不是出於好心，它將對中國生產這些晶片的能力造成毀滅性的打擊。

白宮新聞秘書莎琪說，在經濟領域，在所有對俄羅斯採取制裁的國家中，光是七國集團就占全球經濟總量的50%，而俄羅斯和中國只占全球的15%。所以，俄羅斯不可能用中國來彌補這些制裁的影響。

中國領導人習近平在同法國總統馬克龍和德國總理舒茲舉行的視頻峰會中也表示，有關制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。