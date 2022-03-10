感情價值觀大不同！1名網友說他的友人選擇終生不交往、不婚，該友人在金融業工作，疫情前經常出國出差「飛到哪嫖到哪，暱稱荒野大嫖客」，友人向他解釋不婚原因除了避免相處摩擦外，還能「無止盡嚐鮮」，讓他很吃驚；其他網友則認為每個人生活方式不同，沒有欺騙感情的話都是個人自由。

該名網友在PTT上發文表示，他的1名大學同學很早就決定「不交往也不婚」，該同學在金融業，疫情前經常在國外出差，「不只國內嫖透透，也在世界地圖標記了小屌勳章，飛到哪嫖到哪，暱稱荒野大嫖客」，日前原PO與該同學聚餐，他問對方若是遇到理想對象會走入婚姻，沒想到對方一口拒絕。

男子在金融業工作，疫情前經常出國出差「飛到哪嫖到哪，暱稱荒野大嫖客」，他解釋不婚原因除了避免相處摩擦外，還能「無止盡嚐鮮」。（翻攝自PTT）

該名同學對原PO說，不結婚的原因除了是避免生活中各種小摩擦，還有「能在合理的範圍內無止盡嚐鮮，無論歲月更迭總是能享受最好吃的部分」，原PO聽到這2項理由認為有道理，發文詢問其他網友有什麼看法，內容直指「交往結婚vs不婚、終生嫖妓的方向」。

其他網友留言「每人都有適合自己的生活方式」、「他沒有欺騙誰，很ok啊」、「結婚沒安全感吧？這也是他的選擇」、「好噁喔！這樣最後要找到良家婦女結婚很難吧」、「說人家很噁大可不必吧，又不是每個人都能找到適合的對象走一輩子，至少他們沒傷害到別人」、「婚姻對他的意義、價值只有上床的話，那他還是慢慢嫖就好了」。