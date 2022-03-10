俄羅斯入侵烏克蘭十多天，英國威廉王子與凱特王妃昨（9）日造訪倫敦的烏克蘭文化中心（Ukrainian Cultural Centre），凱特穿上藍色套頭毛衣、胸口別上藍黃胸針力挺烏克蘭，她也被拍到造訪期間「強忍淚水」的神情，針對烏克蘭面臨的災難，威廉坦言自己「很沒用」。

威廉王子與凱特王妃9日造訪倫敦烏克蘭文化中心，凱特被拍到神情凝重。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，威廉與凱特昨日造訪烏克蘭文化中心，凱特上半身穿著藍色喀什米爾羊毛衣，威廉著海軍西裝，兩人都在胸口別上一個以烏克蘭國旗藍黃為底色的胸針，上頭還畫有一顆白色愛心，用行動力挺烏克蘭。

夫妻倆聆聽工作人員解說自俄國入侵烏克蘭以來所收到的愛心物資，以及所面臨的挑戰，畫面顯示兩人都相當專注地聆聽，凱特的神情更是凝重，看起來快要哭了，《每日郵報》形容，她似乎極力「忍住淚水」。

威廉告訴現場志工，英國及其他歐洲國家都支持烏克蘭，他說英國人對於歐洲發生戰爭感到較為陌生，「我們都支持你們」，他也表示自己如同其他人一樣，希望提供更多幫助，坦言沒有發揮太大作用，「我們感覺自己很沒用。」

Kate fights back tears over Ukraine: Duchess looks visibly moved on visit to Ukrainian Cultural Centre https://t.co/tAUXKPpo5P — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 9, 2022

威廉也提到8歲的小喬治及6歲的夏綠蒂放學後都在問俄烏戰爭，「他們顯然在學校和同學講到這件事。」威廉坦言在和兒女解釋這場戰事時必須「謹慎措辭」，坦承難以和兒女討論部分問題。

威廉王子與凱特王妃9日拜訪倫敦烏克蘭文化中心，兩人帶來手做布朗尼。（圖／美聯社）

當天威廉與凱特也帶來自己親手做的布朗尼及燕麥棒慰問工作人員。