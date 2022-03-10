花蓮東華附小洪歆芙、曹希彤、陳巧禕等3名學生，結合聲音與光，發明一款能隨身攜帶且會自動開燈的鬧鐘，榮獲「2021世界青少年創客暨發明展世界賽」金牌。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮東華附小洪歆芙、曹希彤、陳巧禕等3名學生，平時對鬧鐘聲響無感，以致無法按時起床，經進行相關文獻探討，結合聲音與光，發明一款能隨身攜帶且會自動開燈的鬧鐘，獲「2021世界青少年創客暨發明展世界賽」金牌殊榮。

東華附小指出，洪歆芙、曹希彤、陳巧禕從生活經驗中，體驗到自己時常因對鬧鐘聲響不理不睬，導致無法按時起床，經細心進行文獻探討，了解黑暗環境下，大腦的松果體細胞，會使褪黑激素濃度增加，促使人類睡意變濃，而較亮的光線，會抑制褪黑激素的分泌。

3名同學突發奇想，結合聲音與光，將鬧鐘結合電燈開關，發明一款能隨身攜帶的「遲到救星—自動開燈鬧鐘」，當鬧鐘響起時，電燈就會同時開啟，藉此抑制褪黑激素，且方便旅行時利用，搭配人體睡眠機制，解決鬧鐘叫不醒人的困擾。

「遲到救星—自動開燈鬧鐘」經花蓮縣政府教育處舉辦的「夢想起飛-青少年發明展」中脫穎而出，代表花蓮參加全國賽，獲金牌後，去年代表台灣參加「2021世界青少年創客暨發明展世界賽」，成績甫出爐，3名學生的發明，因實用性高，廣獲評審青睞，一舉拿下金牌，今也前往台灣師範大學圖書館，接受教育部次長蔡清華頒發其獎項。

3名學生認為，競賽目的是讓科技不再停留於想像階段，而是從競賽歷程中，學習與解決問題。指導老師張慧娟、李偲華及王碩鴻則表示，創客精神已融入課程，盼能透過賽事的寶貴經驗，持續將動手、思考、回饋、 優化的創造流程，傳遞給未來的學生。

東華附小校長鮑明鈞表示，創客教育推行近10年，學生從中製作出許多具實用與可操作性的作品，有效解決日常生活碰到問題， 相信於手腦並用的學習歷程中，所帶給學生的回饋，遠遠超過獎牌上的刻印。