行情震盪投資對策，建議投資人利用此機會挑選短中長期績效都強勢的基金，逢低加碼！根據四四三三法則篩選38檔大中華基金，僅有3檔合格入列，以近一年來看，統一強漢基金績效7.56％，是在近一年A股震盪下，少數仍能保持正報酬的大中華基金，以中長期來看，三年繳出翻倍、五年達到二倍的報酬；另外還包括安聯中華新思路、群益大中華雙力優勢兩檔優質基金。

四四三三法則是由台大財務金融所教授邱顯比、李存修所提出方式，其挑選基金的方式如下：第一個四是1年期績效排名在同類型前四分之一。第二個四是2年、3年、5年以及今年以來績效在同類型的前四分之一。後面兩個三則是6個月、3個基金績效，排名在同類型前三分之一。

展望後市，統一強漢基金經理人林鴻益表示，俄烏戰火使得全球市場短期陷入劇烈震盪，也迫使歐洲欲擺脫長期以來對俄羅斯能源的倚賴，並加速歐洲各國新能源產業的發展，是本次俄烏危機中看到的投資契機。此外，大陸兩會定調今年GDP成長目標為5.5％，加上人行貨幣政策面向寬鬆，以及陸股本益比具低基期優勢，為陸股增添動能。投資上看好水力、交通及新能源等產業的投資機會。

截至2月25日，陸股投資部位占統一強漢基金持股的45.08％。整體基金核心持股，橫跨新能源及雲端運算等長期趨勢題材，前十大持股包括電動車電池製造龍頭及半導體巨頭等，為投資人鎖定中國科技自主投資機會。面對近期因地緣政治引起的市場動盪，投資人可以透過分批進場的方式撿便宜，奠定長期投資基礎。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，受到美國升息加速影響，成長股今年以來表現弱勢，二月下旬於社會融資存量數據公佈，加上新能源龍頭廠商招開投資者會議回應不實傳言，官方推出東數西算因應數字經濟的推出，成長板塊轉強，但是由於2022年第二季為企業獲利低點，預估整體指數未來一季仍處於整理空間，等待信用周期持續擴張，企業獲利恢復成長後，下半年指數才有較大的發展空間。

另外，大陸製造業發展方向之一是汽車從電動化走向智能化，電動車半導體含量約為燃油車的兩倍，智能車半導體含量約為傳統車的好幾倍。智能電動汽車提供消費者的出行體驗，包括語音識別、手勢識別、環境感知、AI智能駕駛等，都依託核心半導體發展。預期汽車智能化及電動化帶動半導體量價齊升，未來汽車半導體市場規模將接近1,000億美元，是值得關注的產業。