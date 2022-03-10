台南市白河區林初埤木棉花道目前花開已超過6成，預計這周末將大爆發。（張毓翎攝）

近日氣溫逐漸升高，木棉花也跟熱情綻放，雖然為非假日，台南市白河區著名的林初埤木棉花道，可見許多遊客在花道上漫步，白河區長董麗華表示，如果平日沒有時間前來，這周末還可參加木棉花節的活動，目前木棉花開已超過6成，預計這周末將大爆發。

春暖花開，又到了木棉花盛開的時節，白河林初埤木棉花道曾被選為「全球15條最美花海街道之一」，每年白河木棉花季都吸引30萬人次春遊，被許多人列入每年必訪的賞花景點名單。

今天天氣好，即便為非假日，仍吸引絡繹不絕的賞花人潮，一輛輛的遊覽車來回穿梭接送遊客，來自雲林的江小姐說，因為不想假日人擠人，所以利用平日趕緊前來朝聖，讓身心靈紓壓。

白河林初埤木棉花季從3月5日起至3月20日，除了社區農夫市集外，花季期間公所同時也安排了一系列活動。為了配合植樹節活動，於這周六、日的活動日贈送樹苗給民眾，另外還有定點導覽解說，以白河在地居民擔任解說員，為遊客詳細包含木棉產業文化背景、蓮子生產流程及蓮鄉文藝創作發展等；木棉花馬拉松也將在這周日開跑。

白河區公所表示，位在會場周邊的台糖舊鐵道木涼亭，其對面蓮花田植有大片滿江紅，其顏色隨溫度降低，會從綠轉紅，與木棉花相得益彰，亦是不能錯過的美景。