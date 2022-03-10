美國海軍正在與國會辯論提康德羅加級巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)的未來命運，國會傾向整修、改進再延役使用，而美國海軍認為艦況已到該退役的時候，艦體已不再安全。

防衛新聞(Defense News)報導，現役的提康德羅加級許多艘艦齡已超過35年，是要大修再使用，還是逐步汰除，一直是海軍與國會辯論的重點，先前海軍表示，修復再用只是一時的，後續維護成本只高不低，倒不如購買新型艦。現在海軍提出新的理由，艦況不佳會連帶導致安全不佳。

美國海軍部長卡洛斯-德爾•托羅（Carlos Del Toro）表示，一些狀況最差的巡洋艦已不再安全，「在某些時候，你必須放手」。

海軍作戰部長邁克•吉爾戴 (Mike Gilday )表示，曾經有一艘巡洋艦在部署期間發生漏水，海水從動力軸滲入主機艙裡，隨行的驅逐艦不得不停下來協助它搶修。

即使是比較後期的提康德羅加級也是狀況頻頻，比如維拉灣號巡洋艦(USS Vella Gulf CG-72)在去年發生油箱裂縫，不得不脫離航艦打擊編隊返回母港。

吉爾戴還表示，提康德羅加級雖然擁有122 個垂直發射系統單元，但是它其實設備已老，其SPY-1A、SP-1B相控雷達已經不符現代作戰所需，講的更難聽一點：「對現代作戰已貢獻甚微。」

他還重申，7艘提康德羅加級巡洋艦的升級工作，已嚴重妨害了海軍維修能量，每年花費的成本比海軍預算高出數千萬美元。