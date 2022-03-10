俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）自從發動侵烏行動那刻起，接連而來面臨西方制裁牽動全球經濟脈動、龐大難民逃亡鄰國、無數平民死傷，不管這場戰役烏克蘭結局如何，政治狂人普丁的命運似乎已成定局，逐步失去在這世界上的影響力。近期一項話題指出，普丁走路的動作異於常人，疑似罹患中風或帕金森氏症，不過專家推估可能是普丁早年擔任KGB一員受訓下的後遺症。

Did you ever notice the walking style of Russian President Vladimir Putin? The way he walks with his right arm held rigid, while his left arm swings freely. Here's the history behind his walk #NewsMo #Putin #VladimirPutin #Russia #Ukraine #RusiaUkraineWar pic.twitter.com/GLqDgacKRk — IndiaToday (@IndiaToday) February 28, 2022

《每日星報》(The Daily Star)報導，網路上許多影片顯示出普丁走路時有一固定樣子，左手臂自然的前後擺動，右手臂卻始終呈現僵硬的狀態，除了偶爾需要問候招手，不然都是緊貼著身子。一些醫學專家推測，此現象可能是中風或是帕金森氏症(PD)的前兆。然而，研究運動障礙領域的荷蘭神經病學教授布盧姆(Bastiaan Bloem)表示，自己長年透過Youtube分析普丁走路的樣子，在讀完KGB訓練手冊才驚覺，「原因可能是普丁曾任蘇共情報機構(KGB)一員所致」。

國家安全委員會(KGB)是蘇聯的情報機構，當時號稱全球效率最高的收集情資機構。普丁服役於KGB長達16年，據悉內部特務訓練時被指示將武器放在靠近胸膛的右手邊，並從左側向前移動，因應敵人攻擊時快速拔槍。

NBC News報導也總結，普丁的動作是早年擔任KGB特務訓練下的後果，該動作被稱為「槍手步態」，是一種自然的行為動作所引發。