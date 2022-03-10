俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）自從發動侵烏行動那刻起，接連而來面臨西方制裁牽動全球經濟脈動、龐大難民逃亡鄰國、無數平民死傷，不管這場戰役烏克蘭結局如何，政治狂人普丁的命運似乎已成定局，逐步失去在這世界上的影響力。近期一項話題指出，普丁走路的動作異於常人，疑似罹患中風或帕金森氏症，不過專家推估可能是普丁早年擔任KGB一員受訓下的後遺症。
《每日星報》(The Daily Star)報導，網路上許多影片顯示出普丁走路時有一固定樣子，左手臂自然的前後擺動，右手臂卻始終呈現僵硬的狀態，除了偶爾需要問候招手，不然都是緊貼著身子。一些醫學專家推測，此現象可能是中風或是帕金森氏症(PD)的前兆。然而，研究運動障礙領域的荷蘭神經病學教授布盧姆(Bastiaan Bloem)表示，自己長年透過Youtube分析普丁走路的樣子，在讀完KGB訓練手冊才驚覺，「原因可能是普丁曾任蘇共情報機構(KGB)一員所致」。
國家安全委員會(KGB)是蘇聯的情報機構，當時號稱全球效率最高的收集情資機構。普丁服役於KGB長達16年，據悉內部特務訓練時被指示將武器放在靠近胸膛的右手邊，並從左側向前移動，因應敵人攻擊時快速拔槍。
NBC News報導也總結，普丁的動作是早年擔任KGB特務訓練下的後果，該動作被稱為「槍手步態」，是一種自然的行為動作所引發。
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