俄烏地緣衝突加劇，美元指數近月逐步爬升至99以上，在此背景下，人民幣兌美元匯率仍維持相對強勁，早前更一度逼近6.30的關口，創近四年新高。渣打發表報告預計，人民幣將保持強勢，並維持對上半年美元兌人民幣在6.3至6.4區間的預測。

香港經濟日報引述渣打報告指出，可能較預期更快的經濟復甦和仍然強勁的國際收支狀況或會在更長時間內支撐人民幣走強。大陸2022年經濟增長目標設為約5.5％，該目標較市場預期偏高，設定雄心勃勃的GDP目標表明當局或會實施高度擴張的經濟政策和更快的經濟復甦。

報告顯示，大陸當局可能會進一步放寬貨幣政策，但或會推遲。政府在全國人大會議期間表示，貸款利率需要進一步降低，貨幣政策執行力度需要加強，這表明寬鬆週期尚未結束。另一方面，人民銀行上繳近年結存利潤可能導致基礎貨幣注入，效果類似於下調50個基點的存款準備金率（RRR），減少立即降準的必要性。