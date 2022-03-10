工業用蝶閥大廠捷流閥業因石化、電子、船舶等產業主要客戶訂單需求暢旺，10日公布，2月合併營收攀升至1.80億元，年成長19.22％，創歷年同期新高；前2月合併營收達3.96億元，年成長15.77％，改寫歷年同期次高。

捷流表示，2月農曆年假期，工作天數較少，然而主要客戶持續加大工業閥門備貨力道，捷流台灣土城一、二廠與中國蘇州廠在春節期間仍加班生產趕工，有效挹注整體生產、出貨，提升整體產能稼動率。

捷流指出，捷流來自石化、電子、船舶等產業主要客戶訂單需求暢旺，捷流提前增加生產機器設備，並透過垂直整合、深化自動化生產比例等策略，以提升整體產能、優化生產效率等效益，擴大台灣、中國大陸等地區業務接單表現，對營運增長有所助益。

捷流指出，當前缺工、人事成本不斷提升，帶動各產業競相發展自動化生產，主要客戶對工業閥門產品加裝自動控制器的套組產品需求增溫。