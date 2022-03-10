金萬林（6645）宣布美國子公司Gene on Link LLC.實驗室獲美國聯邦醫療保險和醫療救助服務中心（簡稱CMS）頒發之CLIA（Clinical Laboratory Improvement Amendments）認證證書，可執行高複雜度檢測，實驗室出具的檢測報告和結果數據，將可獲得美國醫療保險、醫療救助機構及FDA的認可。

金萬林表示，Gene on Link LLC.實驗室獲得CLIA認證後，將加速公司在美國的精準醫療布局。因有實驗室協助，金萬林基因檢測商品不需要委外進行臨床試驗，可掌控產品取證進度，加上Gene on Link LLC.實驗室檢測服務，將有利基因檢測產品線在美國市場拓展。

此外，金萬林台灣實驗室亦同步申請高規格美國病理學會（CAP）國際認證。CAP認證實驗室管理體系和實驗質量將與美國臨床實驗室達到相同高標準，可同步開拓國際臨床檢測市場之業務。目前已提前布局美國加州數家醫療機構，將開始提供醫療機構檢測服務，並出具檢測報告。

金萬林指出，Gene on Link LLC.實驗室可提供美國臨床試驗樣本，協助需認證的檢測試劑／套組獲取美國FDA醫療器材510（K）認證，金萬林GOL基因檢測及癌症基因檢測產品，目前即由Gene on Link LLC.實驗室協助進行臨床試驗及數據產出。

此外，金萬林開發的新冠肺炎檢測試劑快萃產品也由Gene on Link LLC.實驗室進行臨床試驗，協助向FDA申請緊急授權（EUA）更新。一旦快萃產品取得EUA，將在市場有相當競爭力，預期銷售數量可超越現有產品。