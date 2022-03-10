新光金控前董事長吳東進前年遭金管會停職，但他仍繼續操控金控及其子公司的經營，去年10月遭人檢舉後，金管會經過數月調查後於10日宣布，新光金現任董座許澎未善盡督導管理之責，停職三個月。

金管會指出，新光金控、新光人壽、新光銀行、元富證券及其他該金控集團關係企業之董事長、總經理及經理人等先後於去年10月至11月間，出席吳東進指示召開之4場次會議，討論金控集團業務經營及資源交叉運用相關議題，且吳東進還出席前3場次會議，並提出業務之想法及建議。

金管會認為，新光金違反公司治理原則，對於吳東進以股東身分指示召開之相關會議，新光金控及銀、保、證子公司之董總及經理人等出席相關會議，討論涉及業務經營相關議題，並聽取吳東進於會議中提出之業務想法及建議，已違反公司治理原則。

其次，新光金未善盡管理金控子公司之法定義務，明知吳東進有指示金控子公司召集會議，討論業務經營相關議題之情事，但未見其善盡管理子公司之法定義務，採行相關導正行為。

至於許澎的缺失，金管會認為，金融控股公司之董事長，為金融集團最高領導人，除應督導經營管理金控公司外，亦應督導金控公司履行管理子公司之法定義務；其次，公司治理之推動，應由上而下建立相關政策與文化，許澎不僅出席依吳君指示召開之2場次會議，未能以身作則，建立公司治理良好文化，於會後又未見有相關具體導正作為，有礙金控集團落實公司治理、健全經營之虞。

因此，金管會裁罰新光金控有經營管理不當缺失，許澎未能善盡督導之責，有礙健全經營之虞，依《金融控股公司法》第54條第1項規定，核處新光金控應予糾正，且停止許澎於新光金控執行董事職務3個月。