台中市政府教育局推動假日「優遊台中學」，計186人修課達18小時以上，成果豐碩，10日於台中一中舉行成果發表會，同學分享學習歷程。（張妍溱攝）

台中市政府教育局推動假日「優遊台中學」，上學期計186人修課達18小時以上，成果豐碩，10日於台中一中舉行成果發表會，並分享學習歷程，其中西苑高中徐士茵同學修課達60小時，幾乎每個假日都上課，學習精神佳，另台中一中同學李丞喣，從中學到做人處事態度，突破成長。

台中一中李丞喣說，他修課達43個小時，最喜歡看「唐美雲歌仔戲」，傳統戲曲融合現代聲光效果、新穎題材，讓他大開眼界；另兒科醫生兼YouTuber蒼藍鴿的1場演講，讓他感覺YouTuber行業艱辛，學會如何應對「酸民」的態度，並正向回應，讓他學習處事的態度。

中港高中紀奕說，她是社會組學生，對於資訊科技方面操作接觸較少，但她想跨領域學習程式設計，於是參加沙鹿高中的microbit課程，讓microbit晶片發出音樂，她感到驚奇，未來踏入社會不排斥斜槓投入科技領域。

另豐原高商陳俞彣表示，她喜歡人文歷史，透過走讀課程對豐原有更深入的認識；新社高中林亮羽念的是資訊處理，這次參加「會計好好玩」課程，充實本質學能，感受實務經驗。

台中捷運公司董事長林志盈指出，中捷首次參加「優遊台中學」課程，積極培養軌道專業人才及秉持向下紮根的理念，歡迎學生參加「優遊台中學」課程，今年「探索小綠綠」共開放2個梯次課程，分別在4月16日和5月28日舉行，每梯次提供30個名額。