長榮航（2618）2月合併營收為86.89億元，年增49.71％，月減18.44％，單月合併跌破百億元大關，主因貨運價格跌幅頗深，但3月有望止穩。

長榮航空2月貨運收入為70.79億元，客運收入為6.56億元，其他收入為9.54億元，整體2月合併營收為86.89億元。長榮累計前二月合併營收為193.44億元，年增54.72％。

長榮航空2月貨運收入驟降至70.79億元，比1月的貨運收入94.44億元及去年12月的109.9億元大幅減少許多。

空運攬貨業者表示，海運塞港、客戶備貨積極、歐美採購旺季，去年12月為航空貨運的拉貨高峰，價格也達到最高潮，尤其從亞洲出口到美國的空運價格每公斤達700元，創高，但高峰過後進入淡季，價格下滑很快，到2月每公斤約只有400元，跌幅有四成左右，不過3月亞洲工廠已經陸續開工，預料3月的運價將逐步止穩，但業者表示，因俄烏戰爭影響高端的消費意願，等待戰爭利空散去客戶需求將回溫。