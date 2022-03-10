「金曲歌王」曹格被爆7日在台北內湖某餐廳鬧事，疑似酒後與隔壁包廂客人發生口角，他現場怒罵英文髒話「fxck you」、「fxck bich」，並且砸東西，被民眾拍下影片貼在爆料公社。對此，他今(10日)在臉書寫下：「我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料，這樣會誤導整件事情的真相。」他表示一切交给警方處理，「再次謝謝關心以及愛我的人」。

據了解，曹格當晚與2名友人用餐時，因隔壁包廂聲音太大，請對方放低音量，卻遭對方辱罵英文髒話，他才會大動肝火罵回去，餐廳老闆娘及其兒子上前勸阻，在推擠過程中造成老闆娘兒子受傷，警方抵達現場時，曹格已先行離開，由他的2名友人留下來善後，當晚就以6萬元賠償店家損失及店員醫藥費。

由於曹格過去曾在酒後毆打香港藝人側田，2013年他又貪杯鬧事，事後他開記者會道歉並宣誓戒酒，這次是否因喝酒情緒失控也引發質疑，有粉絲在曹格臉書留言問他不是戒酒了嗎？他回覆「這是雞湯裡面有酒精」。

而當晚與曹格一同用餐的資深音樂人涂惠源，今受訪表示：「我們沒有點酒。」他還原現場狀況表示，當晚「是對方先用英文罵人，Gary才罵回去，變成雙方對罵」。

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