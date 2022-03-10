英國女星莉莉詹姆斯近說於迷你劇集《潘與湯米》中，飾演潘蜜拉安德森，該劇改編自「克魯小丑樂團」的鼓手湯米李與潘蜜拉安德森性愛影片外流事件，也因此一改過去讓她爆紅的灰姑娘清純柔美形象，在宣傳劇集時分別以Roberto Cavalli、VERSACE套裝現身，秀出姣好身材成為現場鎂光燈焦點。

莉莉詹姆斯近期積極轉型，以VERSACE粉銀簍空套裝，呈現性感青春的樣貌。（VERSACE提供）

莉莉詹姆斯近年一直積極轉型，此次飾演90年代豔星潘蜜拉安德森讓他大走性感狂野路線，也因此經常身穿以「性感」為代名詞的VERSACE服裝，以她出席劇集首映時的粉、銀套裝為例，該套裝呈現品牌創意總監擅長的「透視」手法，巧妙地將西裝外套改造成簍空的馬甲，秀出內裡銀色胸衣及短褲，將女性柔美的身材曲線勾勒地更加凹凸有致，銀色、亮粉色的搭配則為整體造型，塑造出奢華中帶點青春的氣息。

莉莉詹姆斯以Roberto Cavalli金色透膚禮服，演繹張揚跋扈的性感女星風範。（CFP）

而她身穿Roberto Cavalli時，則呈現出另一種性感風範，該件禮服以透膚薄紗搭配金色閃亮的布料製成，簍空的材質展現出若隱若現的美感，而該件禮服更在背部給了大家一個大驚喜，大面積露背的設計，除考驗莉莉詹姆斯的身材，也為服裝性感程度大大提升，且搶眼的金色搭配紅唇妝容則又呈現出張揚跋扈性感女星風範。