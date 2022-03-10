新冠肺炎疫情從2020年中開始影響全球，國際體育賽事因此延賽或停辦，隨著疫苗覆蓋率及防疫意識提升，國際活動也慢慢恢復正常，教育部體育署為持續協助賽事籌備單位因應後疫情時代，於去年推出「台灣品牌國際賽研習營」，今年繼續舉辦，預計在3月23日啟動，透過國際論壇形式提供豐富資訊。

「2022台灣品牌國際賽事研習營」持續辦理運動跨界課程，邀請國內外專家學者分享最佳範例，配合疫情解封，將推出實體場次加強互動，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲指出，從去年經驗來看，由國際講者主講的場次最受歡迎，今年也會再邀請國際講者分享經驗，採取視訊和實體雙軌進行，全程進行同步口譯的方式，讓更多報名者有豐富收穫。

今年度研習營將與亞洲運動管理協會（AASM）、台灣運動創新加速器（HYPE GVA Taiwan）及日本運動觀光聯盟（JSTA）跨域合作，以「品牌、創新、國際」為年度主軸，共同促進國際賽事再升級，體育署副署長林哲宏表示，研習營除強調品牌形塑的重要性外，更希望透過國內外的標竿借鏡及夯運動黑客松，強化賽事籌備單位的創新應用思維，為後疫情時代做好各項準備。

許秀玲補充，今年台灣已經確定有3月20日的新北萬金石馬拉松、4月底亞洲同志運動會兩項國際體育活動，都會有外國選手、嘉賓來台，其中萬金石馬拉松外籍選手已經抵台進行隔離檢疫，不少單項協會也樂觀期待能恢復舉辦國際賽，體育署這邊也會隨時注意中央流行疫情指揮中心規定，協助各單項協會。