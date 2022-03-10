芭樂熱量低、營養高，許多民眾常買來送禮或作為營養補給，今年過年前更是供不應求，台南市後壁區安溪寮為市內芭樂產地，年前品質上等的芭樂，產地價每台斤可達40元，但年後價格卻如溜滑梯一路往下，每台斤甚至跌到20元，讓消費者直呼「便宜好多！」

年後不少民眾到水果攤買芭樂，發現芭樂愈買愈便宜。「每年都會遇到」台南後壁栽種芭樂數十年的林昭雄說，過年春節前，送禮買氣極為熱絡，過了年後，大家家裡冰箱幾乎塞好塞滿，市場需求就沒那麼殷切，尤其他們今年過年後的前10天，能明顯感受到疲弱消費購買力。

林昭雄也提到，由於「芭樂變黃就得摘」，無奈的是，春節9天連假，各地果菜市場幾乎都休市，採收後一旦無法賣到拍賣市場，這段期間的產量便無法消化；年後，好不容易等到開市，農民把大量的芭樂往市場送，年後買氣冷，盤商也不敢買太多，造成農民會「降價求售」，希望至少別賠本，但也導致市場行情一路往下滑。

「過年後芭樂價跌是每年必經之路」林昭雄說，這種「惡性循環」雖然無法避免，不過從經驗中學習，現在很多農友記取經驗都學聰明了，每逢過年前最後一次收成期，都會減少留果數量，以減少損失，其實這幾年年後芭樂價跌幅度，已經沒有以前這麼慘。

林昭雄認為，待芭樂市場的量消化得差不多，預估10天至半個月後，價格就會慢慢回升。最後他提到，芭樂最好吃的季節在9月中秋節至隔年冬天，今年冬季較長，因此目前整體風味都相當不錯，民眾趁著現在價格最實惠時可多買點，常吃也能增加抵抗力。