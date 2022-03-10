去年曾宣布將由「超人」、「獵魔士」亨利卡維爾主演的 Apple TV＋ 電影《Argylle》，在9日凌晨Apple的特別活動「超能揭秘」中終於釋出首波劇照，讓全球粉絲驚喜不已。

故事取材至新興作家艾莉康威（Ellie Conway）的同名小說處女作，講述這位「地表最強間諜」Argylle 足跡橫跨全球、神秘驚險的精彩臥底故事。

電影由憑藉《星塵傳奇》、《X戰警：第一戰》為人所知的英國名導馬修范恩（Matthew Vaughn）執導，他在2014年拍攝《金牌特務》系列電影再度竄紅後，這部全新匪諜大片也將為觀眾帶來對匪諜類電影意想不到的想像和視覺體驗。馬修范恩表示：「光是看完初稿，就讓我決定它必須拍成電影。這絕對具有撼動諜報類型作品的力量，甚至能重新定義何謂『諜報作品』。」

不只亨利卡維爾，在釋出的劇照上可見新興女歌手、穿搭繆思杜娃黎波，身穿金色亮片小禮服與亨利飆戲，她也將為電影配樂獻唱主題曲。而以《絕命毒師》收服跨世代影迷的製毒高手布萊恩克萊斯頓、話題不斷的「運動影視兩棲明星」趙喜娜、《侏羅紀世界》系列電影女主角布萊絲達萊斯霍華和「髒話機器」山繆傑克森都在演員陣容之中。電影將於明（2023年）在Apple TV＋上線。