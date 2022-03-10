中華民國緬甸歸僑協會15年來開設免費的華語文班，以往以協助歸僑為主，如今還有緬甸、越南、柬埔寨等國的新移民來學習中文，成為新移民學習華語的重要據點，此外，就連非洲學生也慕名而來，至今幫助逾千人學習中文，盡快融入台灣社會。

中華民國緬甸歸僑協會理事長李沛表示，免費的華語文班開設初期都是以緬甸歸僑為主，協助他們學習中文，降低語言溝通障礙，如今除了歸僑、歸僑二代外，還有緬甸、越南、柬埔寨、泰國等國的新移民。

李沛說，華語文班於15年前設立，今年邁入第31期，課程內容以生活溝通、對話為主，前幾期還有來台就學的非洲學生也報名參加，華語文班已成為多元文化融合的助力，來自不同國籍的新移民彼此扶持、學習中文，更快融入台灣社會。

值得一提，華語文班上課地點就位於前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠的中和區華新街服務處，免費提供給協會使用，協會還向新北市政府申請成立銀髮俱樂部，是全市第一個由歸僑成立的銀髮俱樂部。

陳錦錠表示，緬甸歸僑聚落約在20多年前慢慢成形，當時的歸僑們最大的困難點就是語言溝通、中文學習，他們無償提供服務處作為學習據點，同時補助師資鐘點費、行政費用等，「當語言沒有隔閡，歸僑們就能盡速融入台灣社會。」

緬甸歸僑表示，非常感謝張慶忠、陳錦錠的協助，如今歸僑年紀都大了，早上可以送孫子上學後，再到俱樂部聚會聯絡情誼，一起閒聊歡聚思鄉。