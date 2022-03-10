閻姓男子拿錯曾女的行李箱，警方通知後送返行李箱。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台中市1名23歲曾姓女子5日從台中搭客運到高雄旅遊，在客運站下車準備拿取行李時，卻發現行李箱不翼而飛，現場只剩下一個外觀相似的行李，擔心行李遭人調包報警，警方協助聯絡客運業者，發現是1名閻姓男子拿錯行李，烏龍一樁，警方聯繫閻男後，順利將行李箱送回曾女手上。

警方指出，三民一分局長明所員警3月5日晚間9時許，23歲的曾姓女子 跑進派出所，神情焦慮地向員警報案，曾女表示她從台中至高雄遊玩，在高雄國光客運總站下車，正準備拿行李時，卻發現行李箱不見了，現場只剩另一個外觀相似的行李，擔心行李箱遭人調包。

警方協助曾女聯絡國光客運，看是否有其他客人反應有拿錯行李的情形，並調閱監視器追查；2小時後，警方接獲客運業者來電告知，有一位和曾女同車後來先下車的47歲閻姓男子告知自己拿錯行李，員警立刻通知閻男將拿錯的行李送返派出所。

閻男向警方表示，因下車時非常疲倦，急著離去，未注意行李箱顏色和外觀，以致發生拿錯行李廂的烏龍事件，閻男再頻向曾女致歉，並感謝員警熱心協助，讓行李箱物歸原主。