國內疫情今（10日）終於迎來睽違68天的好消息，指揮中心公布本土確診數再次歸零，為感謝全台防疫人員及民眾的努力，各大超商都祭出優惠歡慶好消息。全家便利商店宣布今下午4點至明（11日）晚間11點59分，推出隨買跨店取Let’s Café經典美式特大杯第2杯0元的限量優惠活動，每位會員限購2組。

萊爾富即日起至3月11日也推出Hi Café 特大杯冰咖啡同品項第2件0元優惠，民眾可任選點購售價70元的冰拿鐵咖啡或售價60元的冰美式咖啡。OKmart在於即日起至11日晚間11點59分推出好康，活動期間至門市購買大杯莊園級美式或拿鐵，即享買2送2優惠。

7-11則自今晚10點起至3月11日晚間11點59分，OPEN POINT APP行動隨時取推出指定商品同品項第3件0元優惠，包括「CITY CAFE大杯美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶英式紅茶」、「舒跑S健康補給飲料590ml」、「原萃冷萃蜜香紅茶450ml」、「可口可樂 435ml」以及「海尼根0.0零酒精330ml」，線上支付可跨店使用，低接觸消費讓民眾可更安心購物。