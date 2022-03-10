今年開春以來，Kia總代理台灣森那美起亞除了在乘用車市場接連寫下銷售佳績之外，商用車產品線也相當齊備，業者今天發表中型商用車2022年式卡旺K2500，全車系提供單廂手排、單廂自排、大單廂手排、大單廂自排、雙廂手排、雙廂自排等多種車款，售價自76.8萬元起全新升級上市。

台灣森那美起亞表示，卡旺K2500延續2021年創下近1500張訂單佳績，全新導入符合全新六期法規的卡旺K2500，則以「尚能載、尚安全、純進口」三大產品DNA所打造，全車系包含齊全的單廂、大單廂及雙廂3種車型，配合手排及手自排2種選擇，並提供二輪及同級唯一四輪傳動系統的完整車型編成，滿足全台百工百業頭家各式各樣不同的需求。

2022年式Kia卡旺K2500搭載2.5L 6期環保直列4缸柴油渦輪增壓引擎，可輸出130 PS/26 kgm最大動力輸出，並同時提供全新5速手自排及6速手排變速箱兩種選擇。此外，因應台灣道路地形狹小，卡旺K2500最小迴轉半徑5.02m，並擁有同級唯一四輪傳動，專屬機械式後軸差速器鎖定所帶來的強悍穿越能力，不論上山下海都可因應地形，給予頭家全方位的支援。

Kia卡旺K2500除了提供頭家駕駛最佳後盾，載貨空間更是不容小覷，貨床最大尺寸可達3110mm長及1630mm寬，及180度卸開貨物檔屏，讓上下搬運更加輕鬆方便；Kia卡旺K2500同時採用具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，最大承重可達1489kg，相較同級擁更佳的乘載能力。

在安全的部分，全車系新增升級原廠前霧燈，並配有同級唯一駕駛座SRS輔助氣囊，並標配ABS電子式防鎖死煞車系統、ESC電子車身動態穩定系統、HSA斜坡起步輔助系統，四輪傳動車型另配置TPMS胎壓偵測系統，提供長時間用車的頭家最實質的安全輔助。

頭家車主另可以依照駕駛習慣，選配倒車顯影功能，讓行車多一層保障。不僅擁有多項安全輔助，Kia卡旺K2500以籠型結構打造的車頭，在車頂、車側及車底皆採用強化鋼樑，以全方位的安全守護，提供頭家更安心的行車安全。

台灣森那美起亞深耕台灣市場，為滿足所有商用車頭家的需求，持續提供更優質的銷售與服務通路，除原本商用車服務據點之外，自3月起將另有原4個乘用車據點升級投入商用車的銷售服務，累計全台總計共 32間商用車展示中心及 41個服務廠據點，未來並將會有更多服務據點陸續加入商用車銷售，給予努力打拚的頭家最完善的賞車空間及最便利的售後服務。