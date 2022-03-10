電影《頭七》請來道長為觀眾祈福。（皮諾丘電影提供）

Selina（任家萱）主演鬼片《頭七》推出創意行銷，邀來正統道教道士于治詮道長在特映前為觀影者祈福，身高190、長相正氣凜然的于治詮此次在電影放映前現場穿上道袍、手拿七星劍，瞬間成為眾人目光焦點，不少人搶著在被灑淨淨身後和道長合照，受封是「天菜道長」。

已擔任數部影視作品宗教顧問的于治詮道長，此次不只為《頭七》開鏡儀式舉行祭拜典禮，也事先協助場地淨化、並在《頭七》於鬼月拍攝時坐鎮祈福，甚至為片中陳家逵的法師角色量身打造動作儀式，為了幫觀影者祈福，雖然現場不能燒符水，但他改以念咒畫符水在電影放映前幫所有觀影者進行灑淨，另外揮舉七星劍：「趕走不好的東西！」讓觀影者們能夠「安心看鬼片」。

于治詮道長親自以風水角度解惑，他建議樓梯間不要擺放人像或鏡子，「否則容易被反射驚嚇」，而且要維持明亮，「太過於陰暗，容易聚陰且影響財運。」另外，廚房若沒有窗戶，「同樣可能聚陰而且影響身體健康。」至於《頭七》老宅中究竟有哪些鬧鬼地點，請影迷務必進影廳一探究竟。電影4月1日在台上映。