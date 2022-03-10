美股周三上演反攻行情，3大指數一甩多日疲弱同步大漲。美國2月消費者物價指數（CPI）及初領失業金人數將於周四公布，市場聚焦CPI數據出爐，預計將影響市場重大行情；白宮發言人莎琪（Jen Psaki）已經先示警，即將公布的CPI可能不大妙，將會比1月7.5%的增幅還要高。

莎琪在白宮記者會上表示，2月CPI可能將進一步上漲，其中關鍵原因是能源價格。她表示，「從普丁在烏克蘭附近開始集結軍隊，並採取讓市場感受到越來越激進的措施，天然氣價格已經自今年初上漲75美分」。

莎琪續指，美國經濟正逐漸從2月Omicron疫情復甦，美國人已經可以踏出家門、去旅遊、到餐廳用餐，生活恢復正常，這對經濟和美國人而言都是正面的訊號。另外，二手車 價格也預估會減緩。

美國8日宣布禁制俄羅斯能源進口，英國表態跟進制裁，歐盟則稱會逐步降低對俄能源依賴；美國總統拜登坦言，此舉並非毫無代價，高油價將對美國家庭造成傷害，不過他強調「政府會盡力抑制油價漲幅」。

美國1月CPI年增7.5%，續創40年以來新高，通膨高漲讓市場愈發確定Fed升息預期，Fed主席鮑爾於3月初的聽證會上重申，在通膨高漲及勞動力市場緊繃的情況下需要升息，並表態支持頃向將利率調升0.25個百分點。

供應鏈瓶頸未歇，外加俄烏戰火使原物料供應雪上加霜，市場預估2月CPI將大幅攀升，年增接近8%的水準，且3月CPI將進一步走高突破8%，來到8.3%；原先市場期盼今年通膨有望於今年觸頂後開始回落，但隨著俄烏戰火爆發，油價飆升也促使美國汽油價格大漲，加劇通膨壓力。

截稿前，美股盤前小幅下跌，道瓊期貨指數下跌逾200點，目前來到33027點；那斯達克100指數期貨跌逾1%，報13599點。