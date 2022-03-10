正德高級中學將轉型增設國小部，舉辦雙語小學堂體驗營活動 ，吸引不少家長帶著孩子參加。（家長提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣111年度國小每班級人數減1，調降為28人，預估縣內得增加7班，少子化浪潮下，私立正德高級中心也首度爭取小學部的招生，以雙語國際為號召，彰化縣立公辦的實驗學校鹿江國際中小學也以雙語教學為亮點，國小1班，招收28人，多達170人報名，下周將採抽籤。

面對少子化，招生不易，彰化縣175所小學，除了少數市區學校得總量管制，幾乎都面臨了人數逐漸遞減，各校都尋求特色。彰化私立正德高級中學，今年也宣布要加入小學部招生行列了。

正德高級中學設有高職、普通高中和國中部，近年來逐年降低高職部招生，去年已完全停招，多出的空間，轉型增設國小部，今年申請開設4班級，預計招收112名，是否「搶人」更會競爭？彰縣府教育處表示，私校學生來源不限定是學區內和縣內，國教署核定中。

正德高級中學校長蕭雅穗表示，正德校地多達4公頃，位於市區要津，目前高中部有3班、國中部2班，計畫增設小學部4班，將是縣內第一所12年一貫的私立高中小學。

蕭雅穗也指出，學校擁有英、日語外籍教師，均有超過6年以上教學經驗，舉辦雙語小學堂體驗營活動，吸引不少家長帶著孩子參加。

強調雙語國際已成教育「顯學」，彰化縣立鹿江國際中小學是縣內第一所公辦實驗學校，雙語教育也是亮點之一，年年報名搶破頭，國小部才1班，有170人報名，錄取率不到1成7，還得採抽籤。

鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，學校是公辦實驗學校，沒有學區限制，又是創新的實驗國小，課程活潑，增加吸引力，目前很多學校都已將雙學教學納入課程，像是鹿東、忠孝國小等，也都發展得極具特色。