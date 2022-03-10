彰化北斗螺陽國小低年級學童10日一早在校園內種下已瀕臨絕種的稀有保育類台灣原生樹種「槲櫟」，同屬殼斗科植物的槲櫟，果實就跟經典動畫電影《冰原歷險記》裡的橡實果一樣可愛討喜。（謝瓊雲攝）

植樹節前夕，彰化縣北斗鎮螺陽國小師生，10日在校內種下上百棵國內稀有的保育植物「槲櫟」；已瀕臨絕種的台灣原生種樹木槲櫟，屬於殼斗科植物，種子還酷似電影《冰原歷險記》中的橡實果，令學生們大喊新奇。

校長許淑玫表示，迪士尼經典動畫《冰原歷險記》深受許多親子歡迎，電影中經常出現的松鼠緊抱松果、橡實果的畫面，更是擄獲許多小朋友的歡心，為了讓今年植樹節活動更深植孩子們的心中，決定從《冰原歷險記》電影中取材，將教學與課外興趣活動結合，大大提高學童的學習樂趣。

橡實果是許多殼斗科（又稱山毛櫸科）植物的果實，外型有如戴上帽子的大松果，造型百變可愛，也是經典動畫中最常與花栗鼠等松鼠一同出現的亮點；而「槲櫟」（音同胡立）即是殼口科闊葉木的一種。

螺陽國小學校安排讓全校低年級學生每人種下一株槲櫟，每日固定做生長記錄。為了加深孩子的記憶與理解，校長許淑玫也特別入班教學，為低年級孩子們導讀繪本「一顆橡實」，深入了解一顆種子從種入土壤中，需要陽光、澆水和細心陪伴照顧，才發芽茁壯；藉此建立正確的植樹知能，也傳遞愛樹、護樹的理念。

萍蓬草生態工作室負責人吳子明說，擔任螺陽國小生態社指導老師，今年邁入第10年，希望把生態保育的觀念向下札根；「槲櫟」因氣候改變與物種競爭等素影響，在野外族群數量稀少，僅剩不到100棵，近年由新竹縣政府攜手嘉義大學，在新豐鄉坑子口一帶成功復育上千棵，他也以個人之力繁殖近萬株樹苗，盼能推廣造林種植，讓原生種闊葉林繼續留存在台灣本島。