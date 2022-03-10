電子零組件代理商安馳科技（3528）受惠先進製程推升高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨增溫，以及疫情帶動雲端邊緣運算與5G高速傳輸等相關整合方案需求大增，去年獲利3億元、每股盈餘4.57元，雙創歷史新高。

安馳表示，2021年主要產品線以ADI成長幅度最為明顯，年增率超過三成，主因全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠快速發展，客戶在工控自動化設備需求大增，相關整合方案出貨量明顯提升，其中AIoT相關新品如震動監控系統（CbM）今年上半年進入試產階段，下半年可望放量出貨。ADI產品線今年也可望切入儲能、5G通訊測試、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等新興應用市場。

此外，Xilinx產品線主攻半導體IC驗證平台及自動化測試設備市場，並拓展雲端邊緣運算、金融科技及精準醫療等新興應用整合方案。2021年下半年推出的5G開放式無線電接取網路（O-RAN）相關高階網路通訊設備已取得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單，今年出貨量可望逐步攀升，近期推出的Kria 自適應系統模組SOM也預計今年上半年進入量產階段，進一步優化產品組合。

安馳表示，公司高階與客製化整合方案出貨量大幅增加，2021年毛利率年增1.08個百分點至12.09％，預估今年整合方案訂單持續提升及因應原廠晶片缺貨漲價，部分產品售價提高，可望進一步推升公司整體營運表現。

安馳董事會亦通過2021年度盈餘分配案，擬每股配發3.8元現金股利，配發率達83.15％，以10日收盤價51.8元計算，現金殖利率達7.34％。

展望2022年，安馳對整體營運持審慎樂觀態度，主因全球晶片供給仍受晶圓產能不足影響，惟公司持續推動產品升級策略，積極開發各項新興應用整合方案，拓展雲端邊緣運算整合、AIoT、以及5G等三大主流應用市場產品，並開發利基型的高階整合方案，整體營運可望維持穩健成長動能。