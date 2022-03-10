又一家壽險公司認列俄債損失。南山人壽10日公告，2月稅後獲利30.65億元，在六大壽險公司中排名第三，與第二名的國泰人壽2月稅後獲利僅差1,500萬元左右，累計前二月南山人壽稅後已賺84.77億元，在六大壽險公司中亦是排名第三名。

六大壽險公司目前都已公告2月獲利，全數都有在2月認列投資俄羅斯債券預期信用損失，國壽認列26億元，富邦人壽認列22億元，新光人壽認列31.6億元，中國人壽認列15億元，台灣人壽認列4.7億元，南山人壽則認列30.25億元，合計六家公司共認列129.55億元。

六大壽險公司在新台幣貶值助攻下，即便2月認列近130億元的俄債損失，當月合計六家公司稅後獲利仍有210.19億元，但較去年同期衰退56.6％，主要還是因為股債市場波動，能實現的資本利得不多，再加上認列俄債損失，同時因為有匯兌利益，大量增提外匯準備金。

南山人壽2月約有50億元的匯兌利益，因此一口氣提存30.8億元的外匯價格變動準備金，餘額126億元，應是近五年來的單月新高。

南山人壽表示，這次認列俄羅斯債券預期信用損失30.25億元，已含本金及利息的減損，亦占其投資俄羅斯債券會計部位13％左右，且投資俄債金額僅占南山人壽總資產的0.4％。