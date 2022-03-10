八方雲集（2753）2月營收4.68億元、年增11.33％，累計今年前二月營收10.13億元、年增10.9％。

展望後市， 八方雲集持續推動「多品牌」策略展店搶市。集團旗下有四大品牌「八方雲集」、「芳珍蔬食」(素食品牌)、「梁社漢排骨」、「丹堤咖啡」均將拓點，為集團持續挹注成長動能。

「梁社漢排骨」至今年2月底共計已158家，新品牌「芳珍蔬食」亦於去（2021）年12月29日開幕，持續拓點中。八方雲集並將進入美國市場開複合店，美國首店將於2022年3月25日在在加州橘郡爾灣開幕，正式進入美國市場。

為儲備新品牌、新店人力，八方雲集廣發英雄帖，持續招募餐飲人才中，八方雲集表示，擔任店長，除了基本底薪，還依照業績享有高額獎金。同時號召想當老闆的創業實踐家，加入八方雲集的行列。

在3月26日台北市花博爭艷館(近圓山捷運站1號出口)的職場體驗實習X就業博覽會中，不管是剛畢業的社會新鮮人，或是二度就業，只要有理想、有企圖心或想創業，皆歡迎加入八方雲集的行列。

八方雲集至今已有193位基層員工，經過一步步輔導店內操作及經營技術，已經接店創業成為店老闆。八方雲集強調，只要有兩年以上餐飲業經驗，或具備餐飲幹部管理能力，搭配勤奮不懈的性格特質，人人有機會當老闆。加入八方雲集集團，晉升、創業不是夢。