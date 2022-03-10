熱門影集《華燈初上》「花達CP」劉品言、章廣辰今（10）日出席臺北時裝週記者會，希望將「最愛穿西裝外套的女人」貼在身上的劉品言，以以UUIN亮面絨布質感套裝出席，西裝內搭配的襯衫卻巧有心機大開深Ｖ，讓章廣辰直呼不敢看她，近期常跑宣傳的他們表示由於第三季即將上映，心中鬆了口氣但也很不捨，劉品言喊話製作單位想拍第四季，「但我希望阿達可以有頭髮，你看他今天多帥啊。」

章廣辰以oqLiq灰色風衣與長褲，驚艷品牌將牡蠣殼紗、虱目魚鱗、水庫淤泥製成面料，製作成舒適、又具設計感單品的功力。（臺北時裝週提供）

此次現身，劉品言笑稱自己「偷穿寶寶衣櫥的概念」，以UUIN俐落華麗的西裝外套小露美胸，呈現可帥、可美的中性氣質，本擔心天氣太過溫暖會冒汗，但透氣的科技面料讓他三度直呼「我真的大推！！」而過去擔任模特兒的章廣辰，則以擅長運用環保面料的機能品牌oqLiq灰色風衣出席，並透露自己平時對於環保面料十分關注，過去便曾嘗試過以咖啡渣製成的面料，此次嘗試oqLiq以牡蠣殼紗、虱目魚鱗、水庫淤泥回收製成的時裝，讓他大讚「台灣紡織科技很厲害，大家無法想像的廢料都可以成為時裝材質。」

劉品言以UUIN亮面絨布質感套裝亮相，內裡襯衫大開Ｖ領與章廣辰營造CP感。（臺北時裝週提供）

至於劉品言實踐永續時尚的方式則是「偷穿媽媽衣櫥的概念」，以古件穿搭為主，同時坦言「以前20歲的時候，看不懂媽媽衣櫥裡面那些貼身長裙、墊肩、方釦設計。」但現在就越來越喜歡這樣的設計，尤其是在《華燈》爆紅後，復古也成為一種流行。

文化部次長李連權於記者會上透露，本季將與《華燈》劇組密切合作。（臺北時裝週提供）

伊林名模王思偉身穿GIOIA PAN潘怡良2022秋冬新品亮相。（臺北時裝週提供）

伊林話題模特吳珝陽於記者會上搶先曝光oqLiq2022秋冬新品。（臺北時裝週提供）

而在本次記者會上，文化部李連全次長也透別公佈本次2022秋冬臺北時裝週四大亮點，除本次將與《華燈》劇組密切合作外，本季重頭戲永續機能時尚開幕秀，將由C JEAN、DYCTEAM、oqLiq、TSUNG YU CHAN、UUIN、WEAVISM織本主義等6個設計師品牌，攜手臺灣高科技永續機能布料大廠一同合作，另外也於松菸誠品打臺北時裝週選品店、於LEECO禮客打造永續時尚OUTLET。