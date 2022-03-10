近年來國人罹患膽囊結石、膽道結石比率漸增加，醫師點出，多數急性膽囊炎都是因結石阻塞在膽囊管而形成，又可分為急性與慢性，最明顯的症狀為右上腹痛、發燒併有畏寒、噁心嘔吐、黃疸等症狀，急性膽囊炎應立即手術治療，避免造成總膽管炎、膿胸、穿孔、胰臟炎等併發症。

衛生福利部桃園醫院腸胃科醫師林明慧分享，日前有名39歲的男子因腹痛到院就醫，男子平時工作忙碌，三餐不定時且常吃外食，工作忙碌讓他沒時間運動，放假時總窩在沙發上看電視和打電玩，有天半夜上腹悶痛，原以為休息一陣子便會好轉，但豈料疼痛感越發劇烈，甚至連呼吸、彎腰都痛，並伴隨畏寒、發燒的情形，急忙叫救護車送至急診就醫。

林明慧說，經診斷後發現是膽結石造成急性膽囊炎，膽囊位於肝臟旁的囊狀袋子，負責儲存及濃縮由肝臟製造的膽汁，飯後會收縮並排放膽汁至十二指腸幫助食物消化，以調節腸道酸鹼值，活化消化酵素，達到輔助消化吸收的功能，尤其對高油脂性食物，膽囊儲存的膽汁更具有幫助消化的功能。

林明慧指出，受飲食習慣影響，國人近年罹患膽囊結石及膽道結石比率逐漸上升，有85％至95％的急性膽囊炎是因結石阻塞在膽囊管而形成，有症狀的膽囊結石患者應盡早接受手術。

護理師謝易倩說，急性期需要禁食，使膽囊獲得充分休息，以靜脈補給各種營養，若能進食則應禁食脂肪和刺激性食物，短期可食用含高碳水化合物的流質飲食，每日應少食多餐。慢性膽囊炎則應給予充足熱量的高蛋白質、高碳水化合物和適量限制脂肪飲食，同時要含豐富的維生素，多攝取蔬果類食物。