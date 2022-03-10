桃園市龜山區文青里里長簡僑亨指出，龜山區建設不足，文青里僅有1個出入口，每到尖峰上下班時間總是大塞車。（簡僑亨提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市近年建設多，許多區域畫設重劃區，吸引年輕族群移入，較特別的是過去蘆竹區人口大於龜山區，但龜山區移入人口每月呈正成長，已超越蘆竹區並持續拉開距離，當地民代直呼「龜山沒建設，人最多！」鄰近新莊的文青里周遭有56個建案預估會增加2萬多戶。

桃園市總人口去年超過227萬人，不少區域因有重劃區、捷運工程等，使新住民不斷移入，目前人口數最多的區域依序為桃園、中壢、平鎮、八德、楊梅、龜山及蘆竹區，民政局指出，龜山區有16萬7105人，蘆竹區有16萬6194人，約在去年年底就被超越。

蘆竹居民分析，過去龜山、八德還沒發展起來時，蘆竹已有南崁交流道，很多雙北的通勤族看中蘆竹交通便利，選在蘆竹置產，新住民湧入後到處都塞車。他表示，很多在地民眾都在笑說，人口數被超越很開心，新住民都跑去龜山買房，以後生活空間就不會這麼擁擠。

龜山區第2大里、人口高達1.5萬人的文青里，里長簡僑亨盤點文青里周遭的建案，動工中約有40個、已交屋的有16個，初估就有56個建案，預估會有2萬多戶，不只文青里，只要到龜山隨處可見新蓋好的大樓林立。

「2萬多戶，不是2萬多人！」簡僑亨嘆，文青里地形如同「葫蘆」，僅有文青路1個大出入口，現在每逢上下班就大塞車，有人甚至從自家地下室就堵住，自嘲應該沒有台灣人能想像這畫面，更別說再2萬戶民眾移入的情形會多可怕。

簡僑亨批評，龜山區雖然有影城、大型公司移入，但在建設不完備，如交通路網大打結，學校設置不足，文青國中小多次流標未動工的狀況下，只看到周遭建案不斷蓋，建設卻遲遲跟不上腳步。

對此教育局表示，龜山A7重劃區多為年輕家庭移入，孩子年齡小，因此以幼兒園及國小就學最為迫切，去年底終於決標，幼兒園校舍規畫12間、國小校舍22間，近期將動工，分別預計於2023年4月30日、8月31日完工。國中部分會較晚動工，規畫12班，並預留12個班級的建置量體，將來可彈性規畫新校舍。