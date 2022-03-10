1名網友在市場豬肉攤買來豬「生腸」，煮熟後發現上頭竟有一條條紅色細長物體從腸內冒出，讓他驚恐詢問是什麼？照片一曝光有專業網友馬上解釋並非寄生蟲，而是豬的「動脈血管」沒有清乾淨，導致煮熟露出來，認為攤商問題較大，不過也有網友質疑依照圖片，應該是肺部血管或氣管，與生腸位置差很多。

該名網友在臉書「廚藝公社」上發表1張圖片，圖片中是原PO到菜市場的豬肉攤買了「生腸」，但他買回家並將生腸燙熟後，卻發現裏頭出現一條條細長物從裏頭冒出來，讓他拍下照片詢問網友「請問這是什麼腸子？」

網友買來豬生腸，煮熟後發現上頭竟有一條條紅色細長物體，照片曝光有專業網友馬上解釋並非寄生蟲，而是豬的「動脈血管」沒有被清乾淨。（翻攝自臉書「廚藝公社」）

不少網友看到照片後紛紛嚇壞，以為上頭全是寄生蟲，「本來都很喜歡吃，結果看了這張，都不敢吃了」、「也太噁心了」、「就算不是寄生蟲也不要冒險吞下肚」；不過也有專業網友留言公布解答，原來上頭一絲絲的突起物是「動脈血管」，留言稱「那是動脈血管啦！攤商沒有把血管處理掉，用刀割掉就好」、「這是心管，也稱大動脈，攤販沒切乾淨，把上面油剃乾淨是可以吃的，脆脆的」。

據悉生腸又稱為脆腸，其實是豬的輸卵管與子宮，只有母豬身上才有，口感爽脆不膩，是黑白切當中常見的食材，但其實大部分民眾吃到的都屬「輸卵管」，這部位因為長得像「腸子」的形狀，又跟「生殖」功能有關，因此才被稱為「生腸」。