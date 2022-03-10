《獵殺戰場》是導演馬克托亞首次執導的長片。（峻龍國際提供）

烏俄戰火持續延燒，各國也陸續實施經濟制裁，希望能降低戰火傷亡，戰爭的殘酷更是透過新聞畫面，一幀幀呈現在民眾面前。有別於一般的戰爭電影《獵殺戰場》（Monsters of Man），除了令人心驚顫慄的驚悚場面，也隨著劇情走向，深入了解AI智慧的意義，帶來一場生命與死亡的反思。

該片導演馬克托亞（Mark Toia）出生於澳大利亞，是位成功的廣告導演，他曾為蘋果、可口可樂、東芝、和許多汽車商客戶拍攝最高水準的廣告和形象影片。《獵殺戰場》是他首次執導的長片，他巧妙運用連續打鬥場景，結合強大的特效後製，來探索人工智慧、迂腐政府和未來世界發生戰爭的可能性。導演感性說：「拍攝戰爭電影的目的，就是希望世界免於戰爭，讓所有傷亡都僅存在電影中。」

而為求拍片真實，馬克導演捨棄在澳大利亞搭景，直接前往故事設定地點—柬埔寨取景，他們總共在柬埔寨待了2個月，主要拍攝時間為 45 天。小村莊，寺廟，茂密的叢林都是真實存在。因此在林中設計的戰爭橋段，特別的具有實境感，演員也都無替身演出，時常身上掛彩流血。

對馬克導演來說，這次拍攝作品取得極大成功迴響，在雪梨奇幻電影節上獲邀放映並獲得觀眾最佳票選獎，並陸續於全球多個地區上映。當然也獲得美國好萊塢許多監製的讚賞，紛紛向他投出敲門磚，希望跟他合作。

電影故事講述美國機器人製造商，進行一場非法軍事行動。將4個AI機器人空投到亞洲金三角地帶進行測試，原為測試AI機器人穩定性，但卻因系統失控導致無辜居民遭到殺害。因人道任務來到這裡的6名醫生，除了見證殘酷的殺戮，自己也淪為機器人的獵殺目標，人類如何與機器反搏，在絕境中求得一線生機？《獵殺戰場》將於3月18日在台上映。