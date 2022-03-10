不少家長會將食物改造成動物或卡通造型，借此增加孩子的食慾，不過一名媽媽突發奇想，把孩子最愛的肉鬆飯糰和海苔加以改造，自製「雞母蟲造型飯糰」，逼真造型讓孩子不願捧場，連網友看了也頓時沒了食欲。

一名媽媽在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，由於孩子喜歡吃海苔和肉鬆飯糰當早餐，因此突發奇想，把肉鬆飯糰加以改造，並用黑芝麻、枸杞及海苔點綴，完成殊造型飯糰，不料孩子看了堅決不吃，讓她忍不住大笑，「到底是誰說外表不重要的」。

從照片可見，媽媽把肉鬆飯糰捏成雞母蟲的形狀，並用8個黑芝麻及枸杞裝飾，底部還細心鋪上海苔、紫蘇葉及薄荷葉，讓不少網友看了也頓時沒了食欲，紛紛表示，「乍看之下還以為是高蛋白餐點」、「好像肥肥的蠶寶寶」、「嚇到吃不下了，嚇飽了」。

也網友有大讚媽媽手藝巧，「超有才」、「也太厲害了，好逼真」、「做的很精緻」、「還原度超高的」、「連擺盤、裝飾都是一流的」、「名符其實『早起的鳥兒有蟲吃』，小朋友早起看到這個應該都清醒了」、「這到底是誰敢吃啦，小孩會有陰影吧」。