智慧家電廠禾聯碩（5283）10日董事會通過去年財報，去年營收63.63億元、年增5.5％，稅後淨利7.8億元、年減17％，每股純益為10.69元，雖略低於前年12.73元，不過仍是創下連續六年賺進超過一個資本額記錄。

禾聯碩董事會並通過去年下半年度股利政策，擬派發4元現金股息，禾聯碩採上、下半年度配息方式，去年上、下半年度各配發現金股息4元，全年合計8元，以10日收盤價121.5元計算，年度現金殖利率約6.6％。

禾聯碩指出，去年雖然疫情影響，不過整體銷售受惠消費市場仍暢旺而成長，營收63.63億元創下歷史新高，包括冰櫃及小家電都有較高幅度成長，空調、冰箱、洗衣機亦有穩定銷售，顯示器銷售額回穩，不過運費以及金屬及塑料等原物料價格上揚，造成費用及成本提升，對利潤產生影響，第四季獲利即受到較大衝擊，第四季營收年增27％，不過淨利年減20％。

禾聯碩表示，展望今年，原物料價格持續上漲，以及匯率上台幣走貶對進口材料成本壓力增加，仍有不小挑戰，不過今年持續推出全新變頻空調等具產品競爭力的新品，同時致力於各項智能家電的開發，打造全系列智能環控家電，發展優質化、差異化產品與競爭對手有所區隔，掌握關鍵競爭優勢。