反映PTA、CPL等原料價格上漲，紡纖上中游產品包括加工絲、聚酯、工程塑膠等化纖產品，年初至今已調漲約一成上下，遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）2月營收亮麗，都有2位數成長；業者指出，客戶訂單需求暢旺，成長趨線可維持到第二季。

遠東新2月合併營收194.4億元，年增12.16％；新纖2月營收36.73億元，年成長36.25％；力麗2月營收8.12億元，年增28.02％。

遠東新、力麗指出，今年以來的這波酯粒、加工絲報價上漲，主要是因為油價飆漲，紡纖主要原料PTA、EG等價格調漲，為反映原料成本而跟著調漲。

新纖指出，目前客戶端報價調漲仍維持順利，在市場追漲不追跌的慣例，且，需求也維持暢旺，目前看來，第一季的營運是看漲的。

PTA等原料上漲的趨勢應可維持到3月，加上需求持續，力麗認為，2月底到3月，聚酯、加工絲等產品調漲的壓力仍在，因此預期，相關產品3月的報價還會調漲。

瓶用酯粒會是下一個報價調漲的產項；隨著飲料產品旺季即將來臨，客戶對瓶用酯粒的拉貨動能將增強，新纖、力麗指出，今年以來報價上漲較不明顯的瓶用酯粒，預期到3月底開始，在需求增加下，以及原料成本上漲的壓力下，應該會有一波較大幅度的調漲。

遠東新指出，油價上漲引發通膨壓力；且全球海運塞港等變數仍在，全球飲料廠商拉貨轉趨積極，瓶用酯粒產線已提前進入旺季，目前看來上半年動能都可維持強勁。

新纖、力麗認為，以目前全球原物料價格上漲趨勢，連動下，紡纖產品價格仍有波動空間。不過，整體的幅度仍要看通膨程度而定。