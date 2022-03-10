遠傳電信（4904）10日公佈2月自結合併營收67.55億元，合併EBITDA為24.85億元，年成長率高達11.7％，稅後淨利7.31億元，2月單月每股盈餘(EPS)為0.22元，年成長率高達27.8％。

累計至今年2月，遠傳財務績效表現優異，合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利之年成長率分別為3.8％、11.8％及27.6％，累計稅後每股盈餘(EPS)為0.46元。

受惠於5G用戶穩定成長、月租型客戶流失率再創新低，遠傳2月行動通訊業務表現亮眼，客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User, ARPU)年成長率達2.1％，締造連續12個月正成長的佳績。

遠傳2月新經濟營收，雖然遇上農曆春節，年增率仍維持雙位數成長，較去年同期成長19％，其中資通訊業務營收年成長幅度達25％，主要受惠於雲端服務營收年成長率達39％、企業專網專案營收年成長率達30％。個人數位服務方面同樣延續成長動能，如遠傳friDay購物年成長率達19％。遠傳friDay影音春節假期新增的線上付費會員數較去年同期成長逾5成，顯示民眾對於付費使用優質OTT平台追劇的接受度明顯提升，為營運更添動能。此外，遠傳與花蓮縣府合作，打造「5G示範教室」及「5G虛擬攝影棚」，結合遠傳5G網路、智慧城市與智慧教育應用，將科技融合花蓮特色，帶給師生創新的5G應用體驗。