印尼9日（周三）宣布緊縮棕櫚油出口，以抑制國內烹煮油飆漲的情況，這也凸顯俄國入侵烏克蘭使糧食危機日趨惡化，愈來愈多國家為了確保國內糧食供應而紛紛祭出出口禁令。

印尼貿易部長盧特菲（Muhammad Lutfi）宣布棕櫚油出口限制，旨在平穩國內烹調油價格，盼維持在消費者能負擔的水準。

身為全球最大棕櫚油生產與出口國，印尼進一步限制該國棕櫚油出口，自周四起，企業必須將預訂出口的棕櫚原油提撥30％於國內銷售，高於原先規訂的20％，預計此令將實施至少6個月。

孟買蔬菜油經紀商Sunvin Group研究部主管巴加尼（Anilkumar Bagani）表示，新措施將使全球市場每月減少大約10萬噸的棕櫚油。

俄烏衝突已威脅全球穀物生產、食用油供應與肥料出口，這使基本商品價格狂飆，一如能源市場呈現的危機。今年以來棕櫚油價格已狂飆逾50％。

在印尼宣布此令後，馬來西亞棕櫚油期價上揚至歷史新高。大豆油價格也站上14年高點，今年累漲近四成。

烏克蘭周三宣布，到年底前禁止多項農產品出口，包括大麥、糖、肉品。塞爾維亞也宣布自周四起暫停玉米、小麥、麵粉、烹飪油等產品出口，俾以減緩國內物價上漲。另外匈牙利上周已下令禁止所有穀物出口。保加利亞則提高國內穀物儲備量，並考慮限制出口。