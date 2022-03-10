俄烏戰事推升亞洲往返歐洲艙位需求，帶動市場運價提升。華航表示，受戰事影響，各地救援物資運送需求湧現，華航已增加歐線運能佈署，協助運送救援物資，包括醫療用品、食品、衛生用品及電子產品等。

俄烏戰事已造成主要航空公司相繼停航或減少歐洲航班，市場運能驟減，推升亞洲往返歐洲艙位需求，帶動市場運價提升。

華航（2610）2月合併營收106.8億元，月減25.07％、年增28.21％，儘管受農曆春節假期加上工作天數減少的影響，但仍然連續八個月營收守穩百億元關卡。

其中，客運收入7.33億元，月增8.01％、年增25.95％，由各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復所帶動；貨運收入92.93億元，月減27.26％、年增28.69％，主因為出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價也保持高檔，致使整體貨運收入較去年同期增加。

在貨運部分，近期市場仍受海運塞港、缺工及供應鏈中斷等問題干擾，為求交貨時效，電子產品、半導體設備、傳產及車材等高價急貨，持續尋求包機載運，帶動包機市場熱絡。

客運部分，華航積極為後疫情時代旅運需求準備，兩岸航線規劃松山-上海浦東、桃園-上海浦東增班，4月東南亞航線規劃新加坡、檳城增班，5月起東北亞航線為桃園-東京成田增班，並新增松山-東京羽田航班。

長程航線部分，5月起溫哥華增為每週一班，6月起再新增紐約航線服務；歐洲航線4月起新增維也納航線服務。整體客運運能相較第一季將增加二至三成，華航將持續檢視各國疫情狀況及邊境管制政策滾動式調整航班。