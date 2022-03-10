大金空調今年首場發表會，不再只是談空調新品，而是以分享企業的綠色理念為主，呼應全球環境永續的議題，作為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製，更自2011年起把獨家開發出的R32新世代環保冷媒專利與所有競品共享技術的專業空調品牌，此次再提出「2050年邁向碳中和」的目標及3大對策，實現「疼惜台灣」之餘，更遠大至「疼惜地球」的目標。

大金空調針對台灣特別研發的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時控制溫度與溼度，較一般冷氣除溼力大幅提升75%，溫度調節1-2度即可節能12％。（羅永銘攝）

大金空調的「2050年邁向碳中和」的3大對策，包括了產品減排、運用解決方案減排，以及減排貢獻，從其獨家開發的R32新世代環保冷媒機種，以不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性，就早已落實綠色策略，繼後再推出了針對台灣特別研發的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時控制溫度與溼度，較一般冷氣除溼力大幅提升75%，溫度調節1-2度即可節能12％，不僅能讓消費者在悶熱潮溼的台灣，享受舒適的室內溫溼度，更能達到節能省電的目標，預計今年挑戰200億元、銷售33萬台家用空調的目標。

大金空調橫綱V系列空調，定價3萬7000元起；7月31日前買大金家用變頻空調指定系列，即享最高現金回饋最高7000元，還能申請政府貨物稅退稅2000元。（大金提供）

另外還有大金VRV區控型中央空調系統的「VRT Smart」模式，全系統一級能校提升7%，最高可連結室內機達64台，以達精準控制電力消耗，達到極致節能的目標。另更嶄新推出商用型的GHP HiPOWER瓦斯式空調系統，可避免電網傳輸故障，造成空調系統停止的風險，利用現有的瓦斯管線，提供另一種能源選擇方案，較傳統電氣馬達空調機可減少94%的耗電量，還有HiPOWER可作為停電時的備用發電機使用，是缺電危機下的多元能源空調新選擇。

大金空調今年推出了兩款全新空氣清淨機，包括除溼、加濕清淨旗艦機種MCZ70YSCT（左）及空氣清淨機MC30YSCT。（羅永銘攝）

大金全新除溼、加濕清淨旗艦機種MCZ70YSCT，為雙水箱設計，小的水箱進行加溼，較大的水箱進行除溼。（羅永銘攝）

而大金空調今年也推出了兩款全新空氣清淨機，像除溼、加濕清淨旗艦機種MCZ70YSCT，除溼力達一天9公升、加溼量每小時680毫升之餘，更擁有大金強調的雙閃流放電技術，採業界首創10年不用更換的TAFU長效濾網，更訴求可過濾99.97%的PM0.3懸浮微粒，連新型冠狀病毒都能達99.9%有效抑制的技術，還能配合開啟空調時室內乾燥的環境以進行加溼，也是同樣達到環保及消費者需求的新選擇。另為了小坪數空間也推出了親民版的空氣清淨機MC30YSCT，適用在7坪小空間，同樣擁有大金閃流放電技術，兩機預計5月上市。

大金全新除溼、加濕清淨旗艦機種MCZ70YSCT，除溼力達一天9公升、加溼量每小時680毫升，預計將於5月上市。（大金提供）