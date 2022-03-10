召員實施45手槍基本射擊。（軍聞社提供）

陸軍第六軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」今日於大崗靶場實施建制武器實彈射擊，區分45手槍及T74排用機槍，藉由實務實作的訓練，提升後備部隊臨戰能力。

下午，召員在射擊指揮官的口令誘導下，進行T74排用機槍歸零射擊，以及45手槍基本射擊，並由助教指導彈著分析，精進射擊技巧。

六軍團表示，透過實彈射擊，可使召員掌握武器射擊要領，同時培養戰場抗壓能力及心理素質，以蓄積後備整體戰力，堅實國土防衛能量。