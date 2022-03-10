最硬教召第六天 實彈射擊強化後備臨戰能力 19:162022/03/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍步兵206旅新制教召10日下午實施實彈射擊。（軍聞社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 召員實施45手槍基本射擊。（軍聞社提供） 陸軍第六軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」今日於大崗靶場實施建制武器實彈射擊，區分45手槍及T74排用機槍，藉由實務實作的訓練，提升後備部隊臨戰能力。 下午，召員在射擊指揮官的口令誘導下，進行T74排用機槍歸零射擊，以及45手槍基本射擊，並由助教指導彈著分析，精進射擊技巧。 六軍團表示，透過實彈射擊，可使召員掌握武器射擊要領，同時培養戰場抗壓能力及心理素質，以蓄積後備整體戰力，堅實國土防衛能量。 #射擊 #實彈射擊 #後備 #臨戰 #訓練 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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