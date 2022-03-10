即將出現的純網保險公司將有三不，即不是什麼保單都可以賣、不得設業務人員、不具特色或不可行者不會核准設立等，保險局10日表示，已完成純網保意見徵詢及專家諮詢，初步確定純網路產險公司必須賣「創新保單」、純純路壽險公司則是賣「保障型商品」，16日將舉行公聽會確定相關規範。

先前保險局局長施瓊華曾表示，這次開放純網保，壽險部分可能就1到2家、產險頂多3到4家，即最多核出六張執照，但前提是這些申請純網保的公司，必須在營業計畫書中提出「可行的營運模式與商品規劃」，同時「成本效益」亦為審查重點之一，金管會10日強調期待純網路保險公司應有穩健經營的策略，並能兼顧數位轉型發展的利基，且要有經營可行性方案、與獲利的可能，若都不太具可行性或不創新，保險局未必會發出六張執照。

金管會是在2021年12月21日對外宣布開放設立純網路保險公司，且今年1月21日已完成外界意見徵詢，並在3月初召開諮詢會議，邀請保險、金融科技、資訊安全等領域的學者專家提供意見；同時將在3月16日將召開公聽會，邀集金融相關公會、外國商會及金融科技創新相關協會及其會員，擴大蒐集各界觀點與建議，據以評估研議後，提出相關法規的修正，以利後續業者依循法規提出設立申請。

保險局副局長林志憲表示，先前意見徵詢時，即有業者詢問純網保公司是否可以產、壽險業務合一？保險局已具體回覆「不可能」，因為依保險法規定產險與壽險分業，不可合在一執照。依據保險局初步規畫，未來純網保公司不是像現行已存在的保險公司一樣，什麼保單都可以賣，純網路產險公司必須賣「創新型保單」，至於創不創新，要在申請設立時說明清楚，供審查委員判定；純網路壽險公司則是只賣簡單、保障型商品，亦會清楚界定可賣的保單範圍。

第二是純網保不得設立業務員或行銷人員，一切以線上行銷、線上成交及核保，至於未來可否設服務中心，接受保戶的理賠申請或辦理一些疑難雜症問題，則仍待公聽會討論。

第三是純網保必須提出可行且具特色方案、必須具經營效益，保險局強調不是為了開放而開放，若沒有特色、或未來不可能長期經營或獲利者，也未必能取得執照。

林志憲亦表示，在諮詢保險與資安方面專家學者時，大家都關心純網保公司在身份確認、個資保護、資安上必須更強化，純網路產險公司的創新型商品，應是生態圈的概念，而不是單純的單一保單，如寵物險，可能就是從寵物的整個生態圈，包括寵物美容洗澡、醫療等全部保障，不是單一險種，如香港純網路保險公司的經驗即可參考。