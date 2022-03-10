萬海（2615）2月營收236.79億元，月減27.16％、年增93.08％，主要受到農曆年節營運天數減少與航次結算方式等因素影響，單月營收仍創下歷史第五高；累計前二月營收561.9億元、年增117.72％，平均月營收280.95億元，對比去年第四季仍成長19.31％。

近期美西洛杉磯、長灘兩港等候泊船隻減少，但是塞港問題卻延伸到美東與美西北等其他港口，本周在美國東西兩岸已有超過百艘船舶候泊等待進港。

據海洋情報公司Sea-Intelligence的1月最新數據，全球貨櫃輪航線的船期準點率跌至歷史新低。從2021年12月到2022年1月下降了0.9％至30.9％，是自該公司自2011年開始記錄全球船期準點率以來的最低水準，與去年同期相比，下降3.8％，顯示塞港導致全球船舶供應減少問題仍然持續。

近期地緣政治緊張加深、國際油價飆升，萬海目前所有船舶皆使用低硫油營運，並透過航路最佳化，掌握及建議最佳航路給船隊，發揮船舶最佳效能以節省油耗。